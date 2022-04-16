Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Продажи российских энергоресурсов не снизились, несмотря на масштабные западные санкции против энергетического сектора России. Об этом 15 апреля сообщило издание Business Insider.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В статье подчеркивается, что объемы реализуемого сырья только растут с момента начала специальной военной операции. По прогнозам агентства Bloomberg, в 2022 году Россия может получить от экспорта энергоносителей около $321 млрд, что на треть больше, чем годом ранее.

Такой сценарий противоречит цели санкций, поскольку Москва по-прежнему имеет достаточное количество покупателей для поддержания своего энергетического сектора и получения высоких доходов от торговли энергоресурсами.

Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей Конгресса США Марси Каптур обратился ко всему миру с призывом отказаться от закупок российских энергоносителей.

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