Киев, , 07:46 — REGNUM Под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм. Об этом рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

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«Азовсталь» является огромным сооружением (со своими коммуникациями и дорогами), большим заводом советской постройки, его площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем. Объект строился во времена СССР с учетом вероятности бомбежки и ядерного удара, добавил он.

«Операция идет достаточно медленно… но, с другой стороны, надо понимать — мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия», — отметил он РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков указал, что промышленная зона «Азовстали» осталась основным местом сопротивления войск ВСУ в Мариуполе.