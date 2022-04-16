Москва, 16 апреля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Скрытая камера в помещении может быть обнаружена с помощью фронтальной камеры смартфона или специального программного обеспечения. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин 16 апреля агентству «Прайм».

Angerdan Камера

Эксперт заявил, что самым простым способом обнаружения скрытой камеры является использование встроенного в гаджет фонарика при выключенном свете. Он объяснил, что при таком освещении можно заметить блики объектива скрытой камеры.

Кашкин добавил, что некоторые скрытые камеры работают в инфракрасном диапазоне, невидимом невооружённым глазом. Однако этот спектр может улавливаться фронтальной камерой смартфона, которая не имеет инфракрасного фильтра.

Среди более сложных способов обнаружения шпионских устройств эксперт выделил программное обеспечение, которое позволяет отслеживать источник Wi-Fi-сигнала. В этом приложении отображаются MAC-адреса подключенных к Wi-Fi устройств, что позволяет определить их предназначение.