Киев, 16 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Пьяный офицер ВСУ стрелял из танка по своим же людям, рассказал военнослужащий ВСУ, которого в городе Попасная (ЛНР) взял в плен чеченский спецназ.

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«…Как бы он в атаку шёл, часть не пошла в атаку, и, в общем, чуть друг друга не поубивали», — отметил он в интервьюRT.

«Один в ногу ранен, второго контузило, он с РПГ стрелял и в дерево попал. В общем, этого капитана разжаловали, с должности сняли… В смысле звание — он теперь рядовой», — добавил он.

Потери вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации составляют около 2,5−3 тыс. человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский 15 апреля в беседе с каналом CNN.