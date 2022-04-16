Южно-Сахалинск, 16 апреля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 16 апреля сообщили в филиале Единой геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Землетрясение произошло в 11:33 (03:33 мск), отмечается в сообщении.

Эпицентр — в 85 км восточнее острова Матуа, очаг — на глубине 106 км.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,1 произошли у берегов Южных Сандвичевых островов, передает Геологическая служба США.