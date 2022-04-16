Москва, , 07:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин предоставил государственной корпорации «Роскосмос» право привлекать граждан Белоруссии к выполнению работ, связанных со строительством и реконструкцией объектов космодрома Восточный. Соответствующий федеральный закон с подписью президента от 15 апреля опубликован на официальной портале правовой информации.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

В документе уточняются особенности осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский в Амурской области. В соответствии с новым законом к такой деятельности могут привлекаться граждане Белоруссии.

Путин объявил о предстоящем допуске граждан Белоруссии к работам на Восточном в День космонавтики — 12 апреля. В этот день он встретился на космодроме в Амурской области с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Тогда же Путин рассказал о расширении сотрудничества с Белоруссией и по другим проектам в космической сфере. Он заявил, что уже в 2023 году на российском корабле на Международную космическую станцию может отправится космонавт из Белоруссии.

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