Тюмень, , 07:19 — REGNUM Доходы сенатора Дмитрия Горицкого, представляющего в Совете Федерации Тюменскую область, сократились в 10 раз. Об этом свидетельствует его декларация о доходах за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Горицкий Пресс-служба «Единой России»

Напомним, бывший руководитель «Запсибкомбанка» миллиардер Дмитрий Горицкий в 2020 году стал миллионером, задекларировав за 2020 год 849,9 млн рублей, когда в 2019 году его доход составлял 1,1 млрд рублей. По результатам 2021 года он получил доход 87,9 млн рублей — это в 10 раз меньше, чем годом ранее.

Остальное имущество сенатора Горицкого за год осталось неизменным. Это автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S. Кроме того, ему принадлежат несколько земельных участков общей площадью более 100 га, дом в 199 кв. м, квартира в 256 кв. м, два гаража и два машиноместа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Горицкий делегирован от Тюменской областной думы седьмого созыва в Совет Федерации в октябре 2021 года.

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