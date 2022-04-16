Вашингтон, 16 апреля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Американская актриса Лиз Шеридан умерла в возрасте 93 лет во сне от естественных причин, 15 апреля сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на ее представителя.

Sammedan Свеча

Наибольшую известность она получила по роли в сериале «Альф» (1986 – 1990). В нем Шеридан сыграла соседку семьи Таннеров. Кроме того, актриса снялась в ситкоме «Сайнфелд» (1989 – 1998) в роли матери главного героя.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно о смерти 96-летного французского актера Мишеля Буке, который сыграл в таких фильмах как «Неверная жена» (1968), «Борсалино» (1970) и «Игрушка» (1976).