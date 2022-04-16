Москва, , 07:15 — REGNUM Кампания Вашингтона по исключению России из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) может быть оценена как театр абсурда, так как США сами не соответствуют критериям членства как неоднократные нарушители основ гуманитарного права. Такое заявление сделал 15 апреля замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.

Сергей Вершинин Mid.ru

Дипломат отметил, что США, позиционирующие себя как «локомотив демократии и прав человека», на самом деле не соответствуют критериям членства в СПЧ ООН даже формально. По словам Вершинина, США ратифицировали только пять из 12 ключевых международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним.

В частности, диктуя громогласно гендерное равноправие, США не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Не ратифицировал Вашингтон и Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о правах инвалидов, а также ряд других, базовых международных договоров.

Вершинин также указал на то, что США были и продолжают оставаться страной, где открыто существуют расизм и расовая дискриминация, а за последние 20 лет неоднократно выступали в роли агрессора, нарушая права человека и основы международного гуманитарного права во всех регионах мира. В частности, дипломат напомнил о военных конфликтах, спровоцированных Соединёнными Штатами в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии.

«И вот, государство с таким «послужным списком» в правозащитной сфере берется судить, кто из членов Совета ООН по правам человека достоин оставаться в этом органе? Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать», — добавил Вершинин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в попытках запугивания стран Латинской Америки угрозами рестрикций, чтобы заставить их присоединиться к антироссийским санкциям.

Читайте ранее в этом сюжете: Антонов обвинил США в запугивании стран Южной Америки из-за позиции по РФ