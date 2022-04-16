Тегеран, 16 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. 15 апреля посол и заместитель постоянного представителя Ирана при Организации Объединенных Наций назвал оккупацию, иностранную агрессию и терроризм основными угрозами безопасности женщин в регионе Западной Азии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Захра Эршади, посол Ирана и заместитель постоянного представителя при Организации Объединенных Наций, сделала заявление на заседании Совета Безопасности по вопросам женщин, мира и безопасности: «Сексуальное насилие является преступлением, что также часто используется как тактика войны и терроризма».

«Основные угрозы безопасности женщин в западноазиатском регионе включают оккупацию, иностранную агрессию и терроризм, угрозы и вызовы, которые ставят под сомнение права и жизни женщин», — отметила она.

Эршади сообщила: «Положение палестинских девочек и женщин является наглядным примером. В вооруженных конфликтах сексуальное насилие непропорционально сильно затрагивает женщин и девочек, а также людей, находящихся в уязвимом положении, однако женщины и девочки являются основными жертвами».

Она также подчеркнула, что вооруженный конфликт увеличивает риск торговли людьми, которая несправедливо нацелена на женщин и детей, спасающихся от войны.