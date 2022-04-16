Тегеран, , 07:26 — REGNUM 15 апреля иранский Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) захватил судно, перевозившее тысячи литров контрабандного топлива в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Начальник отдела по связям с общественностью второй военно-морской зоны КСИР полковник Голам Хоссейн Хоссейни объявил, что судно, перевозившее контрабандой 250 000 литров топлива, было конфисковано персоналом корпуса.

«Во время захвата семь членов экипажа судна были задержаны и останутся под стражей до завершения расследования и судебного разбирательства», — заявил Хоссейни, отметив, что судно и его экипаж будут переданы компетентным органам в ходе судебного процесса.

Представитель КСИР назвал борьбу с контрабандой топлива одной из важных задач военно-морского флота и отметил: «Это наш главный приоритет. Силы КСИР ведут упорядоченный мониторинг передвижений в регионе».