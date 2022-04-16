Токио, 16 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Японии на одной из птицеферм в посёлке Сираои (округ Ибури, префектура Хоккайдо) выявлена масштабная вспышка птичьего гриппа. Об этом 16 апреля сообщают власти префектуры.

Птичий грипп

По их данным, для предупреждения распространения инфекции в ближайшее время планируется уничтожить около 520 тысяч кур.

Напомним, с осени 2021 года в Японии из-за сезонных вспышек птичьего гриппа уничтожили уже более 500 тысяч кур.

Как сообщало ИА REGNUM, около 110 тысяч кур уничтожат в японской префектуре Аомори из-за вспышки птичьего гриппа на одной из ферм.