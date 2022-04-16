Тегеран, 16 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. 15 апреля иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в своем заявлении решительно осудил преступный акт Израиля в мечети Аль-Акса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эмблема КСИР

Он назвал возникновение новой Интифады, а также смелое и эпическое противостояние палестинской молодежи кошмаром израильских сил, их региональных и межрегиональных сторонников.

Управление по связям с общественностью КСИР в своем заявлении подчеркнуло, что агрессивные действия Израиля в мечети Аль-Акса были совершены в результате операций благочестивых молодых палестинских комбатантов в центре израильской столицы в течение последних нескольких дней.

«Преступные действия Израиля в мечети Аль-Акса также показывают страх и беспомощность сил страны перед новой волной Интифады», — отмечает КСИР.

В заявлении подчеркивалось, что нарушение неприкосновенности священных мест мусульман, таких как мечеть Аль-Акса, во время священного месяца Рамадан против беззащитных палестинских верующих, в результате которого было ранено более 150 мирных жителей, было обречено на провал с самого начала.