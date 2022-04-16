Тегеран, , 08:04 — REGNUM 15 апреля посол Ирана в Омане объявил новый рекорд ирано-оманской торговли, которая впервые достигла 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ближний Восток Pbdmuseum.org

Али Наджафи заявил, что за прошедший иранский 1400 год (который завершился 20 марта 2022 года) экспорт Ирана в Оман составил 716 миллионов долларов, в то время как импорт из Омана составил 619 миллионов долларов, что демонстрирует самый высокий показатель в торговых обменах двух стран.

Иранский дипломат подчеркнул: «Несмотря на жестокие санкции США и ограничения из-за пандемии COVID-19, сейчас мы являемся свидетелями 100%-ного увеличения объема нашей двусторонней торговли с Оманом, в то время как официальные лица обеих стран все еще надеются использовать существующий потенциал сторон для дальнейшего увеличения двусторонней торговли».

«Дружественные и добрососедские связи между Ираном и Оманом проложили путь для дальнейшего расширения экономических и деловых операций», — сообщил Наджафи.

Посол далее отметил, что среди соседних с Ираном стран Оман занимает 6-е место по импорту товаров из Исламской Республики, а среди прибрежных стран Персидского залива в настоящее время он занимает 2-е место.