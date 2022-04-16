Челябинск, 16 апреля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники полиции задержали поджигателей машины Toyota RAV4. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Преступление было совершено ещё в феврале возле дома на улице Профессора Благих. Размер ущерба превысил 1,4 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности организатора и исполнителя. Также оказалось, что произошедшему предшествовал конфликт с автомобилистом.

Исполнителя в итоге задержали. А затем нашли и организатора преступления. Он пытался скрыться от полицейских, на что один из них применил табельное оружие.