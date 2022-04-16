Тегеран, 16 апреля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. 15 апреля министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан отдал дань уважения всем палестинским мученикам, заявив, что произошедшее в мечети Аль-Акса свидетельствует о сопротивлении палестинцев и беспомощности Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В телефонном разговоре с председателем политбюро ХАМАСАИсмаилом Ханией иранский представитель раскритиковал осквернение святых мест «сионистским режимом».

«Несомненно, сионистский режим стал слишком слабым, чтобы терпеть палестинское движение и мощное сопротивление, которые создали целую эпопею. Сегодня сопротивление находится в лучшем положении, в то время как сионистский террористический режим находится в худшей ситуации», — отметил он.

«Иран поддерживает формирование единого палестинского правительства на всей исторической земле со столицей в Иерусалиме», — заявил глава МИД Ирана.

Он подчеркнул важность дипломатических консультаций с министрами иностранных дел исламских стран для осуждения и прекращения агрессивных действий Израиля.