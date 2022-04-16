Оренбург, 16 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области силовики задержали главу муниципального образования Весенний. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, чиновник организовал изменение вида разрешенного использования участков земли и последующее получение их в собственность без проведения конкурентных процедур. В результате муниципалитет недополучил не менее 12 млн рублей. Также оказались изъяты участки, предназначенных для рекреации и благоустройства территории.

Также следователи считают, что чиновник организовал безвозмездное, противоправное обращение принадлежащих муниципальному образованию денежных средств в пользу одного из ООО. Размер ущерба составил 1 млн 162 тыс. рублей.