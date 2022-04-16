Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Президент США Джо Байден предназначался только для того, чтобы сместить предыдущего главу Белого дома Дональда Трампа, написал 16 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так сенатор оценил падение рейтинга действующего американского лидера до рекордно низкого уровня. Пушков полагает, что из-за такого результата правление Байдена нельзя оценивать как «успешное и вдохновляющее».

Согласно одному из опросов, уровень доверия президента среди населения США составил 33%. Телеканал CNN отмечает, что полученный рейтинг демонстрирует, что Соединенными Штатами правит президент, у которого «большие проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля телеведущий Такер Карлсон заявил, что Джо Байден, забывший текст во время своей речи и начавший рассказывать о своем путешествии с председателем Китая Си Цзиньпином, не способен быть главой государства.