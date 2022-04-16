Вашингтон, 16 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден предназначался только для того, чтобы сместить предыдущего главу Белого дома Дональда Трампа, написал 16 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Так сенатор оценил падение рейтинга действующего американского лидера до рекордно низкого уровня. Пушков полагает, что из-за такого результата правление Байдена нельзя оценивать как «успешное и вдохновляющее».

Согласно одному из опросов, уровень доверия президенту среди населения США составил 33%. Телеканал CNN отмечает, что полученный рейтинг демонстрирует, что Соединенными Штатами правит президент, у которого «большие проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля телеведущий Такер Карлсон заявил, что Джо Байден, забывший текст во время своей речи и начавший рассказывать о своем путешествии с председателем Китая Си Цзиньпином, не способен быть главой государства.