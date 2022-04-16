Вашингтон, 16 апреля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Спецоперация России на территории Украины может продлиться до конца 2022 года. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил 15 апреля телеканал CNN со ссылкой на двух неназваных европейских чиновников.

(сс) U.S. Department of State Джо Байден и Тони Блинкен

Уточняется, что оценки подобного рода могут свидетельствовать об изменении оценки ситуации на Украине со стороны Вашингтона, который в первое время ожидал быстрого завершения спецоперации и захвата Россией Киева.

Сейчас, по данным CNN, многие европейские чиновники пришли к мнению, что спецоперация может принять затяжной характер, при этом нет никаких признаков того, что конечные цели у российского командования и лидера России Владимира Путина как-то изменились.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден обсуждает с администрацией Белого дома возможность визита официального лица в Киев.