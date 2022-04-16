Гавана, 16 апреля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявил 479 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 1 099 042. Случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не фиксировалось. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 8519 человек.

Отмечается, что в настоящее время в республике числится 1 951 активный случай заболевания коронавирусной инфекции. В ведомстве отмечают, что заболеваемость COVID-19 на Кубе продолжает снижаться. Указывается, что к 16 апреля в республике полностью привились 9,9 млн из 11,2 млн жителей.