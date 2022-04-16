Пекин, , 06:39 — REGNUM Китай успешно вывел на околоземную орбиту очередной спутник для мониторинга атмосферы. Об этом пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники 16 апреля сообщает в соцсети WeChat.

Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» AAxanderr

Запуск ракеты-носителя Long March 4 °C (CZ-4 °C) со спутником на борту состоялся 16 апреля в 02:16 по местному времени (21:16 мск 15 апреля) с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере Китая.

Спутник предназначен для регионального мониторинга качества воздуха и окружающей среды, исследований изменения климата, а также для проведения оценки урожайности сельскохозяйственных культур и мониторинга катастроф в сельском хозяйстве.

В сообщении ведомства отмечается, что данный запуск является 416-м для носителей серии «Чанчжэн».

Как сообщало ИА REGNUM, наземная станция Китайских спутников дистанционного зондирования официально получила возможность принимать, обрабатывать и распространять данные, передаваемые со спутника Landsat-9.

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