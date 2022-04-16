Габес, , 06:19 — REGNUM Затонувшее 15 апреля у берегов Туниса судно, чей экипаж спасли военные моряки, следовало на Мальту с грузом нефтепродуктов из Экваториальной Гвинеи. Об этом со ссылкой на министерство окружающей среды Туниса сообщает агентство Reuters.

Разлив нефтепродуктов Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, на борту судна находится порядка одной тысячи тонн топлива. В настоящее время власти принимают меры для предотвращения экологической катастрофы и уменьшения последствий возможной утечки нефтепродуктов в море.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи тунисского порта Габес затонуло торговое судно. Экипаж из семи человек эвакуировала береговая охрана Туниса.

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