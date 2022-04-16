Тунис, 16 апреля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Затонувшее 15 апреля у берегов Туниса судно, чей экипаж спасли военные моряки, следовало на Мальту с грузом нефтепродуктов из Экваториальной Гвинеи. Об этом со ссылкой на министерство окружающей среды Туниса сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефтепродуктов

По его данным, на борту судна находится порядка одной тысячи тонн топлива. В настоящее время власти принимают меры для предотвращения экологической катастрофы и уменьшения последствий возможной утечки нефтепродуктов в море.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи тунисского порта Габес затонуло торговое судно. Экипаж из семи человек эвакуировала береговая охрана Туниса.