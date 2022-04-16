Париж, , 06:13 — REGNUM Скрипку конца XIX века, похищенную у музыканта оркестра Елисейских полей, нашла женщина у мусорных баков в Париже. Об этом 15 апреля сообщает издание Ouest-France.

Скрипка Pexels

Музыкальный инструмент был украден в ноябре 2021 года у 55-летнего скрипача Энрико Тедде. Скрипка была выполнена в конце XIX века венецианским скрипичным мастером Джулио Дегани, её стоимость составляет около 100 тысяч евро.

Женщина рассказала, что обнаружила футляр возле мусорного бака, открыв его, она увидела там скрипку с клеймом знаменитого скрипичного мастера и решила связаться с музыкантами оркестра Елисейских полей и сообщить им о своей находке.

Энрико Тедде немедленно связался с женщиной и удостоверился, что она нашла именно его инструмент, с которым он был неразлучен в течение 15 лет.

«В футляре была моя скрипка, немного грязная. Она слегка расклеилась, мост чуть-чуть сместился», — рассказал скрипач.

Музыкант предложил женщине денежное вознаграждение, однако, она отказалась и пожелала остаться неизвестной. Отмечается, что в благодарность женщину пригласили на праздничный концерт в честь 30-летия оркестра Елисейских полей.