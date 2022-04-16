Вашингтон, 16 апреля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пытаются угрозами рестрикций заставить присоединиться к антироссийским санкциям страны Латинской Америки. Такое заявление сделал 15 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов. Слова Антонова цитирует телеграм-канал российской дипмиссии.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломата попросили прокомментировать заявление заместителя госсекретаря США по делам Западного полушария Брайена Николса о том, что Белый дом ожидает от своих соседей по полушарию присоединения к санкциям против России, её финансовых институтов и частных компаний, тесно связанных с российским правительством.

Антонов пояснил, что такие заявления свидетельствуют о растущем раздражении Госдепа в связи с независимой позицией стран Латинской Америки по вопросу антироссийских санкций. Эти страны отказываются присоединяться к так называемому «крестовому походу» санкционных мер в отношении России и у них есть собственное видение ситуации, сложившейся вокруг украинского кризиса.

«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании. При этом Вашингтон не беспокоит очевидный вред для экономического развития стран региона, их продовольственной безопасности и социальной стабильности», — добавил Антонов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Вашингтоне Антонов обвинил Госдеп США в стремлении очернить государственный строй стран, неугодных Белому дому.