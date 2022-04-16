Москва, 16 апреля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В субботу, 16 апреля, в Москве будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег), температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Николай Кошель. Холодная весна. 1968

В ночь на 17 апреля в Москве облачно, снег, мокрый снег, дождь. Температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер восточный (ночью — северо-восточный) 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +2… +7 °C днём. Ночью — −2… +3 °C, местами гололедица.

В воскресенье, 17 апреля, днём в столице ожидается +4… +6 °C, по области +3… +8 °C, облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C, снег, мокрый снег, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, Московскую область и российскую столицу ожидают дождь с мокрым снегом и сильный ветер.