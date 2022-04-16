Лусака, 16 апреля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Замбия отправила первую партию авокадо общей массой 37 тонн в Европу в рамках начала массового экспорта этого товара, заявил глава пресс-службы министерства сельского хозяйства республики Грин Мбози в ходе пресс-конференции.

Авокадо

По его словам, поставки стали возможными после того, как Европа выдала Замбии фитосанитарный сертификат на авокадо. В республике считают, что замбийские авокадо имеют все шансы захватить европейский рынок. Также Замбия ведет переговоры с Южно-Африканской Республикой по вопросу экспорта авокадо.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Нидерланды выявили превышение содержания кадмия в авокадо из Перу. В связи с этим Амстердам принял решение приостановить импорт данного фрукта из этой латиноамериканской страны.