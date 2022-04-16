Тюмень, , 05:41 — REGNUM В Тюменской области чиновникам разрешили бесплатно пользоваться платными парковками, но не более одного часа. Соответствующие изменения внесены в регламентирующее работу платных парковок постановление горадминистрации.

Платная парковка Rostov-gorod.ru

Бесплатный час дозволен автомобилям, которые принадлежат органам государственной и муниципальной власти, подведомственных учреждений и надзорных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 апреля 2022 года в Тюмени разрешено бесплатно парковаться в городских общественных местах семьям с тремя и более детьми и владельцам электромобилей.

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