Тюмень, 16 апреля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Тюменской области чиновникам разрешили бесплатно пользоваться платными парковками, но не более одного часа. Соответствующие изменения внесены в регламентирующее работу платных парковок постановление горадминистрации.

Rostov-gorod.ru Платная парковка

Бесплатный час дозволен автомобилям, которые принадлежат органам государственной и муниципальной власти, подведомственных учреждений и надзорных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 апреля 2022 года в Тюмени разрешено бесплатно парковаться в городских общественных местах семьям с тремя и более детьми и владельцам электромобилей.