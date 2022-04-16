Пекин, , 05:23 — REGNUM Спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту благополучно приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом 16 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Уточняется, что пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-13» был успешно отделён от основного модуля космической станции «Тяньхэ» в 00:44 16 апреля 2022 года по пекинскому времени. Экипаж космонавтов проработал и прожил 183 дня на космической станции, установив новый рекорд времени пребывания в космосе китайского астронавта в одиночном полете.

Перед отделением экипаж космонавтов под руководством наземных техников выполнил различные предэвакуационные задачи. В частности, были произведены: установка состояния сборки космической станции, сортировка и загрузка экспериментальных данных, а также очистка и перенос материалов, оставленных на орбите.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что члены экипажа посещаемой орбитальной станции Китая Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу начали подготовку к возвращению на Землю.

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