В Бурятии под лёд за сутки провалились три автомобиля
Улан-Удэ, 16 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии за последние сутки под лёд провалились три автомобиля. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В сообщении ведомства отмечается, что случаи провалов автомобилей под лёд участились с установлением тёплой погоды. В связи с чем «за сутки зафиксировано сразу три подобных инцидента».
В числе пострадавших — водитель Mitsubishi Pajero, который, игнорируя запрещающие знаки, выехал на лёд в местности Лопатки посёлка Усть-Баргузин и «частично провалился под лёд». Также в воде оказались пикап и микроавтобус, чьи водители проигнорировали запрещающие знаки в селе Максимиха.
Как сообщало ИА REGNUM, в Югре в связи с экстремальными погодными условиями — сильное течение Оби и тонкая кромка льда — прекращено проведение водолазных работ по поиску двух упавших со снегоходов мужчин.
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