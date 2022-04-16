Улан-Удэ, 16 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии за последние сутки под лёд провалились три автомобиля. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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В сообщении ведомства отмечается, что случаи провалов автомобилей под лёд участились с установлением тёплой погоды. В связи с чем «за сутки зафиксировано сразу три подобных инцидента».

В числе пострадавших — водитель Mitsubishi Pajero, который, игнорируя запрещающие знаки, выехал на лёд в местности Лопатки посёлка Усть-Баргузин и «частично провалился под лёд». Также в воде оказались пикап и микроавтобус, чьи водители проигнорировали запрещающие знаки в селе Максимиха.

пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии «Силами Баргузинского инспекторского участка ГИМС, группой патрульной службы №2 и спасателями БПСО МЧС России все три автомобиля были извлечены, обошлось без пострадавших».

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре в связи с экстремальными погодными условиями — сильное течение Оби и тонкая кромка льда — прекращено проведение водолазных работ по поиску двух упавших со снегоходов мужчин.

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