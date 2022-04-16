Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Некоторые страны Запада неискренне стремятся списать развивающийся в мире кризис в сфере продовольствия, энергетики и финансов на Россию и ее спецоперацию на Украине. Об этом написал 15 апреля в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представительства РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

По его словам, Запад, как обычно, пытается найти виноватого и переложить все прегрешения на климат для продвижения своих технологий на мировом рынке, уклоняясь от обмена ими с развивающимися государствами.

Дипломат отметил, что текущая ситуация, которая наблюдается на рынке продовольствия, складывалась не два последних месяца, а стала следствием устойчивой тенденции по меньшей мере двух предыдущих лет. Полянский добавил, что это подтверждают штаб-квартира ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Дмитрий Полянский обратился к США с призывом убрать из стран Европы свое ядерное оружие.