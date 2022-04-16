Сеул, , 04:54 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 107 916 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них всего 30 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что в течение прошедших четырех дней в Южной Корее выявляют не более 200 тыс. инфицированных ежесуточно. При этом с 17 марта идет устойчивый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло16 212 751. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 273 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 20 889 человек.