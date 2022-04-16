Салина-Крус, 16 апреля 2022, 05:03 — REGNUM В портовом городе Салина-Крус, расположенном на тихоокеанском побережье Мексики в южном штате Оахака, 15 апреля произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex. Об этом пресс-служба регионального управления по чрезвычайным ситуациям сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Компания Pemex
Компания Pemex
Matthew Rutledge

По данным ведомства, по неустановленной пока причине загорелась одна из надземных вертикальных цистерн, используемых для хранения нефти.

«Первые полученные сведения указывают на то, что возгорание было потушено пожарной командой предприятия».
пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям штата Оахака

Информации о пострадавших и возможном материальном ущербе к настоящему моменту ущё не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио» государственной компании Pemex, расположенном в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики, в конце декабря произошёл сильный пожар.

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