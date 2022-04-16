На юге Мексики произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Салина-Крус, Мексика, 16 апреля, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В портовом городе Салина-Крус, расположенном на тихоокеанском побережье Мексики в южном штате Оахака, 15 апреля произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex. Об этом пресс-служба регионального управления по чрезвычайным ситуациям сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
По данным ведомства, по неустановленной пока причине загорелась одна из надземных вертикальных цистерн, используемых для хранения нефти.
Информации о пострадавших и возможном материальном ущербе к настоящему моменту ущё не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, на нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио» государственной компании Pemex, расположенном в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики, в конце декабря произошёл сильный пожар.
Читайте также: В Мексике взорвался нефтепровод