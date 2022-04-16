Салина-Крус, Мексика, 16 апреля, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В портовом городе Салина-Крус, расположенном на тихоокеанском побережье Мексики в южном штате Оахака, 15 апреля произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex. Об этом пресс-служба регионального управления по чрезвычайным ситуациям сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Matthew Rutledge Компания Pemex

По данным ведомства, по неустановленной пока причине загорелась одна из надземных вертикальных цистерн, используемых для хранения нефти.

пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям штата Оахака «Первые полученные сведения указывают на то, что возгорание было потушено пожарной командой предприятия».

Информации о пострадавших и возможном материальном ущербе к настоящему моменту ущё не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио» государственной компании Pemex, расположенном в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики, в конце декабря произошёл сильный пожар.

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