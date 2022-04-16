Минск, , 04:34 — REGNUM Тысячи грузовых автомобилей застряли на польско-белорусской границе, пытаясь выехать с территории Польши до вступления в силу санкционных мер, включающих запрет на их нахождение в Евросоюзе. Об этом 15 апреля сообщает издание The Financial Times (FT).

Белорусская граница Grani-msk

Запрет на въезд в Евросоюз российских и белорусских грузовых автомобилей, и на деятельность автотранспортных компаний из России был введён 8 апреля и вступает в силу с 16 апреля. При этом до сих пор, по данным старшего исполнительного директора компании Gurtam Александра Кувшинова, на территории ЕС находятся около десяти тысяч грузовиков.

На пункте пропуска Корощин очередь из грузовых автомобилей достигла 80 км в длину, ожидание составляло 33 часа. всего же на прохождение таможни водители теряют от трёх до десяти дней. Довольно длинные очереди наблюдаются в Латвии и в Литве.

Глава польской ассоциации перевозчиков ZMPD Ян Бучек отметил, что прохождение таможни грузовиками в оставшийся до вступления санкций в силу срок не представляется физически возможным. Под угрозу ареста подпадают около трёх тысяч фур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белоруссия закрыла съезд в страну для автомобилей, зарегистрированных на территории ЕС.

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