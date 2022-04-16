Вашингтон, 16 апреля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Делегация киевского режима во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем приедет в Вашингтон с официальным визитом, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

Также в состав делегации войдут глава украинского минфина, глава нацбанка Украины и другие высокопоставленные чиновники. Предполагается, что поездка состоится в течение недели.

Источники отмечают, что представители киевского режима намерены встретиться с представителями финансовых ведомств стран G7. Кроме того, с их участием пройдет круглый стол по ситуации вокруг Украины, который 21 апреля будет проводить Всемирный банк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители командования войск США и Украины провели телефонные переговоры по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе разговора Вашингтон заверил Киев, что продолжит оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму.