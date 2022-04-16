Париж, , 04:25 — REGNUM Сумма в размере €2,2 млн будет выделена правительством Франции на поддержку работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 15 апреля сообщило на своей странице французское министерство иностранных дел.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, €1 млн будет направлен на деятельность организации, связанную с Сирией. Кроме того, €700 тыс. будут предназначены для работы ОЗХО в различных сферах, а еще €500 тыс. — для реализации мер помощи и защиты Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля постоянный представитель Франции при Организации по запрещению химического оружия Луи Васси заявил, что Париж вынес на голосование членов ОЗХО проект резолюции, предусматривающий лишение Сирии части прав и привилегий.

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