Часть Йоханнесбурга осталась без света из-за аварии на подстанции
Йоханнесбург, ЮАР, 16 апреля, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Некоторые районы города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР) остались без электричества после пожара на одной из городских подстанций. Об этом 15 апреля передал телеканал eNCA.
Мэр города Мфо Фалатсе считает, что инцидент мог произойти из-за саботажа. По его словам, городские власти обратятся к президенту ЮАР и в прокуратуру страны с просьбой разобраться в ситуации.
Фалатсе рассказала, что пожару предшествовала активность преступных элементов, занимающихся хищением дорогостоящего оборудования, включая медных кабелей. Мэр добавила, что подобные происшествия происходят не только в Йоханнесбурге, но и в других частях ЮАР. Она призвала «положить конец» деятельности бандитов.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля на острове Пуэрто-Рико, который находится под управлением США, вспыхнул пожар, лишивший электроснабжения более трети населения.