Североморск, Мурманская область, 16 апреля 2022, 04:09 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России 15 апреля выполнил в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Помимо уничтожения морских и воздушных целей североморцы отработали ведение огня по береговым мишеням. Завершали стрельбы контрольные упражнения по уничтожению морских мин и малоразмерных надводных целей.
Стрельбы проводились в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения.
Как сообщало ИА REGNUM, на морских полигонах боевой подготовки ВМФ России в Баренцевом море начались контрольные корабельные учения базовых тральщиков «Владимир Гуманенко» и «Ельня» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
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