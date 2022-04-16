Североморск, Мурманская область, 16 апреля, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль (МРК) «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России 15 апреля выполнил в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Гейзер» (однотипный с «Рассветом») на фоне Кунсткамеры

пресс-служба СФ «Во время выхода в море расчёты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали отражение атак средств воздушного нападения противника с малых высот. Также экипаж МРК провёл ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблём условного противника».

Помимо уничтожения морских и воздушных целей североморцы отработали ведение огня по береговым мишеням. Завершали стрельбы контрольные упражнения по уничтожению морских мин и малоразмерных надводных целей.

Стрельбы проводились в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, на морских полигонах боевой подготовки ВМФ России в Баренцевом море начались контрольные корабельные учения базовых тральщиков «Владимир Гуманенко» и «Ельня» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.