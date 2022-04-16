Вашингтон, 16 апреля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Возможность привлечения своих деловых партнёров для покупки компании Twitter рассматривает американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 15 апреля сообщила газета New York Post.

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По данным издания, Маск начал переговоры с возможными инвесторами, чтобы обойти принятый советом директоров Twitter план прав акционеров. Согласно плану, у других держателей акций появляется возможность приобрести больше ценных бумаг и предусматривает снижение вероятности контроля группой лиц, либо физическим лицом контроля над компанией путём накопления на открытом рынке, «без выплаты всем держателям акций соответствующей премии за контроль или без предоставления совету директоров достаточного времени для оценки и принятия мер в наилучших интересах акционеров».

Предполагае6тся, что одним из партнёров Маска может стать компания Silver Lake Partners. При этом неизвестно, будет ли миллиардер покупать компанию целиком совместно с партнёрами, либо сделает более весомое предложение.

Напомним, Маск является владельцем 9,2% акций компании Twitter, при этом он отказался входить в состав совета директоров компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заверил сотрудников Twitter главный исполнительный директор Параг Агравал, компания не является «заложником» предложения Илона Маска о выкупе социальной сети.