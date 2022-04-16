Триполи, , 04:04 — REGNUM Несколько колонн с вооруженными людьми и бронетехникой вошли в столицу Ливии Триполи, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

Триполи David Stanley

«Более трех вооруженных колонн вошли в ливийскую столицу Триполи с запада и юга», — сообщили в эфире.

Утверждается, что колонны прибыли из городов Эз-Завия и Зинтан. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля учредительное собрание по разработке конституции Ливии выступило против предложений парламента страны. Собрание проголосовало против поправок, которые дают законодательному органу дополнительные полномочия.