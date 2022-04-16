Стокгольм, , 03:48 — REGNUM По меньшей мере четверо полицейских и одно гражданское лицо пострадали в результате беспорядков в центре города Эребру в Швеции, 15 апреля передал телеканал SVT.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

Двое из них получили удары камнями в голову. Волнения вспыхнули перед антиисламской акцией датских ультраправых, которые планировали сжечь Коран. Участники беспорядков бросали в полицию камни и подожгли несколько полицейских автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в ряде мест в центре города Норчёпинг на юге Швеции вспыхнули массовые беспорядки из-за акции с сожжением Корана. Такие же волнения вспыхнули в соседнем городе Линчёпинг, где трое полицейских получили ранения.

Читайте также: На юге Швеции проходят массовые беспорядки из-за сожжения Корана