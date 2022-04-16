Красноярск, 16 апреля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. В субботу, 16 апреля, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Михаил Нестеров. Начало весны (Ранняя весна). 1905

В 07:00 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 16 на 17 апреля ожидается до +6… +8 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 апреля, в Красноярске до +19… +22 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +8… +10 °C, небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 18 апреля, в Красноярске ожидается до +9… +13 °C днём и до −2… +1 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь (ночью — снег).

16 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный южный ветер, на порывах 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, снег, метель. На севере Туруханского района и на северо-западе Эвенкийского МР местами сильный снег, мокрый снег. На севере центральных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ночью 16 апреля ожидается очень сильный южный ветер с порывами 15-20 м/с.