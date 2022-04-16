Нью-Йорк, США, , 03:18 — REGNUM Обострение ситуации в Иерусалиме, где произошли столкновения палестинцев с израильской полицией, вызывает обеспокоенность у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом 15 апреля заявил журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, генсек призывает всех лидеров сторон урегулировать ситуацию, не допуская дальнейшей эскалации. Гутерреш также выступает за сохранение и соблюдение исторического статуса в святых местах Иерусалима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США призвал израильтян и палестинцев к сдержанности на фоне беспорядков, произошедших на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, где пострадали более 117 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США призвал к сдержанности на фоне беспорядков в Иерусалиме