Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Обострение ситуации в Иерусалиме, где произошли столкновения палестинцев с израильской полицией, вызывает обеспокоенность у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом 15 апреля заявил журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, генсек призывает всех лидеров сторон урегулировать ситуацию, не допуская дальнейшей эскалации. Гутерреш также выступает за сохранение и соблюдение исторического статуса в святых местах Иерусалима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США призвал израильтян и палестинцев к сдержанности на фоне беспорядков, произошедших на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, где пострадали более 117 человек.