Каракас, , 03:02 — REGNUM Очередную партию вакцин общим количеством около 2,5 млн доз, получила от России Венесуэла. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба МИД Венесуэлы.

Введение вакцины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

2,5 млн доз вакцин были доставлены в аэропорт Майкетия в Каракасе. Партия препарата произведена в Никарагуа в рамках соглашения с Россией. В сообщении МИД Венесуэлы не указано при этом, от какого заболевания защищают поступившие в Венесуэлу вакцины, но в Никарагуа у Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток открыт научно-производственный комплекс института Мечникова по производству вакцин от гриппа.

Прибывшая партия препарата поступит в поликлиники и больницы Венесуэлы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США был составлен рейтинг стран, вакцинированных от коронавируса. Венесуэла входит в первую десятку по общему числу вакцинированных граждан.