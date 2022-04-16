Тбилиси, 16 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Первый вице-спикер грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский высказал предположение, что грузинская оппозиция планирует осуществить провокацию во время поездки парламентской делегации Грузии на Украину, сообщает 15 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Вольский считает, что именно по этому оппозиционное «Единое национальное движение» и отказалось ехать в Киев в составе официальной делегации.

»…Я не буду этого скрывать, но это подтвердилось, по крайней мере, информация заключается в том, что они мобилизованы для планирования определенной провокации, и это главная причина, по которой их нет в делегации. Более того, наши спецслужбы получили информацию из достаточно надежного источника и уже поделились ею со спецслужбами Украины. Я уверен, что украинцы предпримут соответствующие меры в этом отношении, и этому визиту никто не помешает», — сказал Вольский.

По его словам, в возможной провокации замешаны те силы, которые собраны вокруг бывшего президента Михаила Саакашвили.

Служба государственной безопасности Грузии уже объявила о начале расследования по статье уголовного кодекса о «нападении на государственного политического деятеля». Грузинская госбезопасность немедленно довела эту информацию до сведения «украинских коллег» из СБУ.

Напомним, что ЕНД заявило о своём намерении послать на Украину свою отдельную делегацию, не имеющую отношения к официальной. В свою очередь, руководство «Грузинской мечты» обвинило находящихся на Украине сподвижников Саакашвили в деструктивной деятельности, направленной на разрушение грузинско-украинских отношений.